В Москве беременная женщина лишилась слуха после избиения бывшим возлюбленным

Беременная женщина лишилась слуха после жестокого избиения своим бывшим возлюбленным. Конфликт произошел на юго-западе Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным источника, 25-летняя москвичка приехала в гости к родственникам. В какой-то момент ей начал звонить агрессивно настроенный бывший возлюбленный. Мужчина узнал, где находится женщина, и, приехав по адресу, набросился на нее с кулаками: хватал за волосы, бил ногами в живот и по голове. В какой-то момент пострадавшая закричала, пригрозив полицией, и злоумышленник скрылся. После этого беременная обратилась в медучреждение, где ей диагностировали «травматический разрыв барабанной перепонки».

Ранее в Москве беременная женщина украла рюкзак с 700 тысячами рублей, напилась и уснула прямо в родильном отделении.