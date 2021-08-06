В Москве блогер купил машину у прохожего за миллион рублей и протаранил ресторан
Блогер Михаил Литвин въехал на автомобиле в ресторан неподалеку от здания правительства России и протаранил столы. Затем он вышел из машины, залез на крышу и начал прыгать на ней. Видеозапись из ресторана, в котором в том момент проходил праздник, блогер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Очевидцы происшествия тоже выложили в соцсети видео, на котором видно, как Литвин перед рестораном покупает желтый Volkswagen Beetle («Жук») у прохожего за миллион рублей.
Столичная Госавтоинспекция начала проверку инцидента, сообщает агентство «Москва». Ранее блогер был лишен водительских прав на четыре месяца.
Михаил Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube в 2020 году. У его канала насчитывается около семи миллионов подписчиков и 13 миллионов — в Instagram.
Ранее 6 августа стало известно, что пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била подала на него в суд. Екатерина Маничкина планирует отсудить у виновника аварии почти два миллиона рублей.
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