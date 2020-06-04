В Москве блогер обклеил машину символикой СКР и остался безнаказанным

Машину известного в России блогера Гусейна Гасанова задержали в Москве из-за того, что она была обклеена символикой Следственного комитета России (СКР). Видео, снятое на Кутузовском проспекте, публикует Telegram-канал Mash.

За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200, в момент остановки его полицейскими, находился водитель блогера. На него составили административные протоколы и обязали убрать все знаки СКР. Сам Гасанов ехал следом за автомобилем на другой машине и остался безнаказанным.

Днем 4 июня стало известно, что жителя Москвы лишили водительских прав за «бесконтактную» аварию — мужчина спровоцировал дорожно-транспортное происшествие между другими машинами, хотя сам никого не задел. Теперь он не сможет водить автомобиль один год и два месяца.

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