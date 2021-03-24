В Москве блогеры ради шутки угнали такси премиум-класса и попали под статью

Трое блогеров в Москве угнали машину такси премиум-класса и попали под статью уголовного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости.

Граждане одной из стран ближнего зарубежья вызвали такси бизнес-класса. На вызов прибыл автомобиль BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Два блогера сели в салон и попросили водителя открыть багажник, чтобы положить покупки. В это время третий сел за руль и уехал.

Спустя несколько минут подозреваемые вернули машину водителю и сказали, что пошутили. В результате одного блогера арестовали, еще двое находятся под домашним арестом.

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