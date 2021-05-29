В Москве боец ММА избил мужчину на самокате и попал на видео

В Москве боец ММА Гарун Дибиров избил мужчину на самокате из-за того, что тот не уступил дорогу, и попал на видео. Его публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел 28 мая. На записи, снятой камерами видеонаблюдения на Первомайской улице, заметно, как сначала два человека стоят около остановки и разговаривают, но потом один из них начинает избивать горожанина. К ним в этот момент подбегают прохожие и пытаются помочь пострадавшему москвичу.

После этого пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом черепа. В настоящее время он находится в реанимации.

Бойца ММА задержали полицейские. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в подмосковных Люберцах тренер по боксу избил 14-летнего подростка и его отца за отказ от тренировок. По словам школьника, бывший сотрудник ОМОН Евгений Герасимов хотел обучить его контактному виду спорта, однако подопечный отказывался.

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