В Москве бомж снял квартиру и не смог в нее попасть

В Москве 34-летний мужчина без определенного места жительства решил снять квартиру, но нарвался на мошенников, не смог попасть в помещение и лишился 35 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В полицию Новогиреево обратился бездомный Артем. Он рассказал, что хотел изменить свою жизнь и найти жилье. Для этого мужчина скопил денег и стал искать себе квартиру по объявлениям. Практически все арендодатели ему отказывали, лишь одна женщина согласилась сдать жилье бомжу.

Квартира, куда Артем приехал на просмотр, находилась на Утренней улице недалеко от станции метро «Перово». Там он договорился с собственницей об условиях аренды, перевел ей на карту оплату за первый месяц, после чего попрощался и отправился за своими вещами.

Вернувшись обратно, мужчина не смог попасть в квартиру — он забыл взять у хозяйки ключи. Дверь ему никто не открывал, а арендатор перестала выходить на связь. Тогда Артем обратился в полицию.

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