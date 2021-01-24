В Москве бухгалтер тайком выписывала миллионные прибавки к зарплате

Работавшая главным бухгалтером австрийского машиностроительного концерна москвичка тайком завышала свою зарплату, ущерб от ее действий оценивается в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Анна из Щелкова в 2013 году заняла должность главного бухгалтера в компании Andritz Hydro — дочернем предприятии Andritz AG, являющемся одним из ключевых игроков биржевого рынка Австрии.

Получая зарплату в 200 тысяч рублей и ежегодные премии, женщина потратила на себя 5 миллионов с корпоративной карты. Когда это обстоятельство обнаружилось при проверке, она якобы пообещала все вернуть, но так этого и не сделала.

Кроме того, за два года она тайком начислила себе 9,5 миллиона рублей в виде надбавок к зарплате, высылая в банк платежные поручения по электронной почте. Также утверждается, что женщина присвоила полмиллиона подотчетных денег компании и отчиталась за них чеками уже ликвидированного предприятия.

В конечном итоге москвичку уволили, и она «пропала»: женщина не явилась в суд, приставы также не смогли с ней связаться.

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