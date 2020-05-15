В Москве девочка взялась за дезинфекцию квартиры и обожгла сестру

В Москве госпитализировали шестимесячную девочку с химическими ожогами. Ее случайно обожгла трехлетняя сестра, которая в отсутствие матери взяла флакон с чистящим средством и начала поливать им все вокруг, пишет «Московский комсомолец».

По информации газеты, лицо и глаза девочки не пострадали, поскольку в тот момент она лежала на животе в детской кроватке. У нее выявлены химические ожоги спины, шеи и рук.

Чистящее средство с небольшим содержанием хлорки попало в руки трехлетней сестры пострадавшей после того, как мать, протиравшая ламинат, на минуту отошла в ванную, чтобы вымыть тряпку. Отмечается, что у женщины ангина, она также ждет результаты теста на коронавирус, поэтому дома носит маску и дважды в день проводит влажную уборку.

Мать ребенка, которая помимо полугодовалой и трехлетней девочек воспитывает еще двухлетнюю дочь, одинока и должна соблюдать карантин, поэтому не может лечь в больницу вместе с младенцем, пишет газета.

Уборка жилых помещений с применением антисептика с содержанием спирта не менее 70 процентов или хлорсодержащим раствором входит в перечень рекомендаций Роспотребнадзора, которые были обнародованы в начале апреля.

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