В Москве дважды закроют шесть станций метро

На Филевской линии Московского метрополитена проведут еще два технологических окна на открытом участке между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об этом 27 августа сообщил вице-мэр Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».

В частности, речь идет о станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». «Два окна до конца года — с 31 августа на 1 сентября, и потом еще — через две недели — в субботу и воскресенье 14 и 15 сентября», — сказал чиновник.

Основные работы по капитальному ремонту Филевской линии метрополитена завершены. До конца планируется закончить оставшуюся часть и благоустроить территории, прилегающие к станциям.

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