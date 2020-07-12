В Москве две девушки уходили от погони на «Волге» и перевернулись

В Таганском районе Москвы перевернулся автомобиль Волга, на котором уходили от погони две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина на Волге подвозил девушек в возрасте 15 и 16 лет. Во время поездки он остановился и вышел из машины. В этот момент одна из пассажирок пересела за руль, заблокировала двери и уехала.

«Мужчина обратился за помощью к полицейским, началась погоня. В результате девушка не справилась с управлением и автомобиль перевернулся на Нижегородском переулке», — сказал источник. Он добавил, что угонщицы госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!