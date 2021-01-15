В Москве двое американцев с ножом напали на доставщика пиццы

Двое американцев с ножом напали на доставщика пиццы в Москве и отобрали у него еду. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин напал на сотрудника службы доставки, вырвал из его рук пакет с пиццей и сбежал. Курьер попытался догнать вора, но его остановил второй приятель, прихвативший с собой нож.

По данным канала, обоих сообщников уже арестовали. Преступниками оказались американцы с российским гражданством — 25-летний Эдвард и 23-летний Энтони. В ходе допроса приятели заявили, что на преступление их подтолкнул голод. В отношении мужчин возбуждено дело по статье «Разбой».

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