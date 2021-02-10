В Москве двое мужчин представились покупателями и угнали Porsche Cayenne

Двое мужчин представились покупателями и угнали автомобиль Porsche Cayenne у владельца в Москве. Видео инцидента опубликовал портал «МВД Медиа».

На кадрах видно, как машина съезжает с дороги, а спустя несколько секунд из нее выпрыгивает мужчина.

В полицию обратился владелец авто. Он рассказал, опубликовал в интернете сообщение о продаже машины. Ему позвонил потенциальный покупатель и, обсудив условия сделки, договорился о встрече.

Во время встречи один из покупателей под предлогом проверки технического состояния Porsche сел за руль, второй остался сидеть сзади. Подъехав к автосервису на улице Газопровод, водитель достал нож, а его сообщник — предмет, похожий на пистолет. Угрожая, они потребовали отдать им документы на машину.

Вскоре полицейские задержали преступников в Московской области. Ими оказались 23 и 26-летние приезжие. Там же был обнаружен похищенный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»), подозреваемые арестованы.

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