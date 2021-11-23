В Москве дворник домогался 14-летней школьницы

Очевидец обратился в полицию Зеленограда, заявив, что видел, как дворник обнимает девочку-подростка и домогается ее, сидя на лавочке в одном из московских районов. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По приезде полицейские задержали 22-летнего приезжего дворника и 14-летнюю школьницу. На допросе девушка заявила, что уже давно общается с молодым мужчиной, однако в последнее время он стал активно демонстрировать сексуальный интерес и позволять себе по отношению к ней действия интимного характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Ранее 40-летнюю россиянку, возвращавшуюся домой после встречи с подругой, затащили в квартиру в Москве, после чего избили, изнасиловали и ограбили.