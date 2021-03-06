В Москве экстремалы прыгнули с парашютом с 52-го этажа

В московском районе Раменки несколько экстремалов проникли в здание ЖК «Небо», взломали дверь на 52-м этаже и прыгнули с парашютом вниз. Запись их полета публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как с самой высокой точки здания прыгает человек. Прежде чем открыть парашют, он быстро пролетает несколько этажей. Позже, когда все снаряжение расправилось, он медленно начал снижаться.

Есть также видео, на котором данная компания в экипировке парашютистов стоит на лестничной клетке и взламывает вход на этаж.

Уточняется, что вскоре экстремалов задержали полицейские.

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