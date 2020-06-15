В Москве Ferrari влетел в столб перед полицейскими и попал на видео

Водитель Ferrari неподалеку от района «Москва-Сити» врезался в столб и снес строительные ограждения. Видео происшествия публикует Telegram-канал Life shot.

На кадрах видно, как спорткар резко влетает в поворот и тормозит прямо перед полицейскими. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 15 июня. Никто не пострадал.

В момент случившегося автомобиль был без номеров. Как пишут «Известия», за рулем находился известный брокер элитной недвижимости Максим Годунов, которому не раз выписывали штрафы за превышение скорости. Сейчас на его счету 16 неоплаченных штрафов на сумму свыше 20 тысяч рублей.

В отношении Годунова полицейские, как сообщает издание, составили административный протокол за «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

В мае в Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей машин марки Mercedes — AMG GTR coupe. За рулем иномарки, стоимость которой оценивается в 14 миллионов рублей, находился бизнесмен Михаил Сумороков. Он столкнулся с автомобилем такси, а затем протаранил несколько припаркованных машин. После этого водитель Mercedes скрутил номера и скрылся с места происшествия.

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