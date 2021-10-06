В Москве годовалый ребенок отравился галоперидолом после игры с аптечкой

Годовалая девочка отравилась галоперидолом после игры с братом. Дети использовали аптечку, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочка поступила в медучреждение с жалобой на судороги. В результате проведения анализов в крови ребенка обнаружили антипсихотик. По словам матери, она ушла на работу и оставила детей с мужем. По возвращении женщина заметила, что дочь чувствует себя плохо, после чего вызвала медиков.

Позже старший ребенок, шестилетний мальчик, признался, что во время игры с аптечкой заметил во рту у сестры несколько таблеток, которые он достал. Об этой ситуации ребенок решил не говорить отцу.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Ранее двух восьмиклассниц с признаками острого отравления психотропными веществами нашли на детской площадке на улице Шоссейная в Москве.