В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптики посчитали погоду потенциально опасной из-за порывистого ветра.

Предупреждение действует до 21.00 воскресенья 14 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о сроках возвращения жаркой погоды. По его словам, в европейской части России теплая погода установится с 16 июня. «Опять двадцать пять, можно сказать», — пошутил он. Температура будет от двух градусов выше нормы в западной части региона до четырех — в восточной части. Например, в Москве 17 и 18 июня ожидается от 25 до 30 градусов тепла, а 16 июня — местами и до 31 градуса тепла.

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