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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
Синоптики посчитали погоду потенциально опасной из-за порывистого ветра.
Предупреждение действует до 21.00 воскресенья 14 июня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о сроках возвращения жаркой погоды. По его словам, в европейской части России теплая погода установится с 16 июня. «Опять двадцать пять, можно сказать», — пошутил он. Температура будет от двух градусов выше нормы в западной части региона до четырех — в восточной части. Например, в Москве 17 и 18 июня ожидается от 25 до 30 градусов тепла, а 16 июня — местами и до 31 градуса тепла.
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