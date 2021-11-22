В Москве и Подмосковье вино начнут продавать онлайн

В Москве и Подмосковье весной начнется эксперимент по онлайн-продаже российского вина «Почтой России». Об этом в понедельник, 22 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минфин.

«Минфин разработал законопроект, в рамках которого с 31 марта 2022 по 31 декабря 2024 года предлагается проведение эксперимента по розничной дистанционной продаже вина из винограда, выращенного на территории России», — говорится в сообщении. Так, законопроект предусматривает, что доставка алкогольных напитков на первом этапе будет осуществляться только в Москве и Московской области. В дальнейшем территория доставки будет расширяться.

По данным ведомства, законопроект разработан для оказания дополнительного содействия развитию российского виноделия. Формировать перечень продавцов вина в рамках эксперимента поручено Минсельхозу.

Ранее в Москве зафиксировали резкий рост спроса на алкогольную продукцию перед нерабочими днями.