В Москве из коллектора спасли утку с утятами

Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы спасли утку с утятами из канализационного коллектора на юге города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По информации агентства, в отряд поступила заявка о том, что на глубине 2,5 метра в коллекторе при переходе ручья застряла утка с утятами. Спасатели спустились в коллектор, собрали птенцов и освободили их.

Утиное семейство в настоящий момент в безопасности.

Ранее в мае сообщалось, что на проезжей части в Москве заметили утку с утятами. Столичные водители увели птиц с дороги проследили, чтобы те оказались в безопасном месте.

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