В Москве из-за очередей на вакцинацию в ТЦ направят больше медиков

Дополнительные бригады медиков направят в московские торговые центры (ТЦ) из-за очередей на вакцинацию. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает «Подъем» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

По данным ведомства, в некоторые пункты вакцинации накануне пришло больше человек, чем было рассчитано, в связи с чем и будут приняты подобные меры. «На данный момент в столице функционирует около 300 центров вакцинации. Для удобства жителей они организованы на базе 100 городских поликлиник, в 22 центрах госуслуг "Мои документы" и торговых центрах, 2 крупных центра в ГУМе и Лужниках, а также в частных клиниках», — сообщили в депздраве.

Представители ведомства уточнили, что данные мощности полностью удовлетворяют спрос на вакцинацию. Они отметили, что в одном из крупнейших пунктов вакцинации, расположенном в ГУМе, мощности загружены лишь на 25 процентов, а в Лужниках — на 7,5 процента.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил о скором достижении исторического пика заболеваемости коронавирусом в столице.