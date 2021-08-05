В Москве избили актера из «Интернов» и «Кармелиты»

В Москве жестоко избили артиста Театра на Таганке Ивана Рыжикова. По данному факту правоохранительные органы начали проверку., сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел вечером на Волгоградском проспекте. Неизвестные нанесли несколько ударов в лицо 46-летнему артисту и скрылись. Пострадавшего с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти госпитализировали. Причина конфликта выясняется.

Рыжиков снимался в таких сериалах, как «Интерны», «Кармелита», «Майор Соколов. Игра без правил», «Гостиница "Россия"», «Тайны госпожи Кирсановой» и многих других.

Ранее, в мае, российский актер Константин Котляров избил мужчину на Страстном бульваре в Москве. По рассказам очевидцев, они увидели артиста в тот момент, когда он душил мужчину, прижав к земле. Свидетели инцидента вызвали полицейских и скорую.

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