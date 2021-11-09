В Москве избили и обокрали помогавшую попрошайке женщину

Помогавшую деньгами 48-летнюю женщину избили и обокрали две россиянки на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент случился на остановке общественного транспорта на Главной улице в субботу, 6 ноября.

Вечером женщина шла со своего садового участка на остановку. По пути ей встретились две прохожих, одной из которых она ранее давала деньги по собственному желанию, а вторую не знала.

Одна из попрошаек сказала женщине о том, что хочет снять ее на видео, чтобы потом выложить в YouTube, та не отказала и направилась дальше.

«Стримеры» последовали за ней, снимая все на телефон. Когда все трое дошли до остановки, женщины стали просить главную героиню ролика отдать им свой телефон и деньги, на что получили отказ. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Женщина получила удар в район груди.

Попрошайка с телефоном продолжила снимать разворачивавшиеся события на камеру. Она сообщила пострадавшей, что если та не отдаст ей свой телефон, то видео будет опубликовано. Тогда пострадавшая выбила телефон из рук «стримера». Затем злоумышленницы окружили женщину и вызвали полицию.

В отделении 48-летняя потерпевшая отказалась от объяснений и не стала писать заявление. Однако позже она обнаружила, что на шее нет золотой цепочки с кулоном. Она предположила, что украшение сорвала попрошайка во время потасовки.

По факту хищения ценного имущества проводится проверка.

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