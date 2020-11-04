В Москве избили известного фотожурналиста

В Москве неизвестные избили фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова. Об этом издание сообщило на своем сайте.

ЧП произошло 3 ноября. Жданов получил редакционное задание снять витрины обменных пунктов с курсами валют. Во время съемки у дома №18 на Кутузовском проспекте на него напали охранники обменника. От журналиста потребовали показать снимки, а когда он отказался, начали бить.

Затем напавшие захотели отобрать дорогостоящую фотоаппаратуру, однако Жданов сумел вырваться и перебежать через Кутузовский проспект. Он также заснял нападавших, после чего вызвал полицию и скорую.

Помимо ушибов, врачи диагностировали у пострадавшего рваную рану лица.

Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. К расследованию готов подключиться Следственный комитет России.

Анатолий Жданов ранее работал в Комсомольской правде. Он сопровождал в поездках президента России Владимира Путина, позднее из накопленного материала он издал фотоальбом.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!