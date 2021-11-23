В Москве избили подростка из-за яркого цвета волос

17-летнего подростка избили возле торгового центра «Авиапарк» в Москве из-за яркого цвета волос. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

К молодому человеку подошли незнакомые подростки, которые сразу начали оскорблять школьника из-за его внешнего вида. В результате словесной перепалки произошла драка: подростка повалили на землю и начали избивать. Позже молодой человек рассказал матери о случившемся, и родственница отвезла его в больницу, где у школьника диагностировали многочисленные ушибы. Полиция начала проверку по факту случившегося. Хулиганов разыскивают.

Ранее житель Москвы избил брата своей бывшей жены из-за того, что ее родственник осуждал фигуру его сына, называя ребенка толстым.