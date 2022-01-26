В Москве изнасиловали самую красивую студентку белорусского университета

В Москве изнасиловали студентку Белорусского государственного университета. Во время учебы в вузе она выиграла конкурс и получила статус самой красивой девушки в своем учебном заведении. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 28-летняя девушка, завершив учебу на родине, переехала в Россию и устроилась на работу в один из банков.

По словам молодой женщины, в одном из баров столицы на Тверской улице к ней подошел познакомиться мужчина. Они разговорились, и девушка оставила ему свой номер телефона. Однако молодой человек не захотел ждать следующей встречи и предложил переместиться в другое заведение.

После этого девушка поняла, что не хочет продолжать общение и попросила нового знакомого отвезти ее домой. Мужчина вызвал такси и повез женщину к себе. Когда автомобиль остановился, выходить знакомая отказалась. Однако злоумышленнику удалось забрать у потерпевшей сумку с кошельком и телефоном, а ее саму он поднял на руки и занес в квартиру.

Девушка уверяет, что молодой человек полночи склонял ее к интиму, а затем изнасиловал. Под утро он все же отпустил пострадавшую, тогда она вызвала себе такси и поехала в полицию. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что постоялец столичного отеля изнасиловал уборщицу, пришедшую по объявлению.