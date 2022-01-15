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В Москве известного писателя обокрали на миллион рублей

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В Москве известного писателя обокрали на миллион рублей
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Москве обокрали известного писателя Юрия Пахомова, пишут «Известия». Перед кражей пенсионеру позвонили якобы из Пенсионного фонда.

Лжесотрудник сообщил, что Пахомову необходимо подписать документы о компенсации. Вскоре после звонка в квартиру к пенсионеру пришла девушка, которая представилась социальным работником. Сославшись на то, что забыла печать, она украла из-под подушки писателя миллион рублей. Полиция ищет преступников.

Юрий Пахомов известен как советский и российский писатель. Он автор таких произведений, как «Введенский канал», «После шторма», «Отец и дочь» и другие.

Ранее в Москве ограбили бывшую участницу и финалистку Высшей лиги КВН, 23-летнюю Елену Праченко.

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