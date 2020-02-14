В Москве китаец отдал 11 миллионов рублей за медицинские маски и не получил их

Гражданин Китая, приехавший в Москву, пожаловался в полицию на мошенников, которые похитили у него 10,8 миллиона рублей под предлогом продажи 650 тысяч медицинских масок, однако так и не выполнили свои обещания. Об этом в пятницу, 14 февраля, рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.

«Деньги заявитель внес на расчетный счет компании злоумышленников через операционную кассу, однако те свои обязательства не выполнили, маски не предоставили, деньги не возвращают», — рассказал собеседник. В настоящее время проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве из общежития экстренно госпитализировали троих китайских студентов МГУ. У молодых людей наблюдалась высокая температура, врачи предварительно поставили диагноз ОРВИ, однако было решено провести пациентам анализы на коронавирус.

По последним данным, число жертв коронавируса достигло 1380 человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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