В Москве коммунальщик закрыл собой автомобили от падающего с крыши снега

На ролике видно, как с крыши падает снег, а внизу, возле проезжей части, стоит мужчина с импровизированным щитом, прикрепленным к спине. Пользователям сети эта ситуация показалась комичной и опасной. «Можно еще в руки снег брать с крыши и нести его по лестнице вниз на улицу», «Надо было коробку от холодильника сразу надеть», «Безопасность на уровне. Город может спать спокойно. Бетмэн на минималках», «Слабоумие и отвага», — прокомментировали юзеры.

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