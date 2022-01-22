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В Москве коммунальщик закрыл собой автомобили от падающего с крыши снега
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Для защиты припаркованных в центре Москвы автомобилей при очистке крыш от снега коммунальщик закрыл их собой. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
На ролике видно, как с крыши падает снег, а внизу, возле проезжей части, стоит мужчина с импровизированным щитом, прикрепленным к спине. Пользователям сети эта ситуация показалась комичной и опасной. «Можно еще в руки снег брать с крыши и нести его по лестнице вниз на улицу», «Надо было коробку от холодильника сразу надеть», «Безопасность на уровне. Город может спать спокойно. Бетмэн на минималках», «Слабоумие и отвага», — прокомментировали юзеры.
Ранее россияне оправдали вхолостую крутящего колеса трактора коммунальщика.