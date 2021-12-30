В Москве коммунальщики закрасили граффити Никаса Сафронова

В центре Москвы работники коммунальных служб закрасили граффити художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, стрит-арт в Брюсовом переулке представлял собой изображение по-новогоднему украшенной елки в снегу. Но одному из местных жителей картина на стене не понравилась, и он обратился в управу.

Ранее в интервью с «Комсомольской правдой» Сафронов рассказал, что не согласовывал данную работу с властями города, и пояснил свое отношение к классическому и цифровому искусству. «Мне часто предлагают поучаствовать в разных перфомансах, чтобы популяризировать современные виды цифрового искусства, создавая картины для NFT. NFT — это цифровое изображение, которое существует в единственном экземпляре, его продают и хранят на жестких дисках или в интернете. Но я не понимаю, почему это направление становится более популярным, чем классическое изобразительное искусство. Получается, ты можешь не учиться живописи, а буквально двумя пальцами на планшете нарисовать что-то, используя графические редакторы, и получить за это много денег. В то время как у талантливых молодых художников, которые работают в классике, нет возможности продвинуться. Это неправильно», — рассказал художник.

Поэтому, по его словам, он нарисовал этот стрит-арт — классический рисунок, который превратится в проект NFT. А игрушки для елки на стене нарисовали еще 250 художников. Теперь изображение выставят в цифровом формате на аукционе, а все вырученные за него деньги пойдут на поддержку начинающих художников из Грековского училища в Ростове-на-Дону.

Ранее уличный художник разрисовал стену в Москве и возмутил россиян.