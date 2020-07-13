В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера

В Москве компания чеченцев, среди которой был блогер Зелимхан, избила другого блогера — Святослава Коваленко. Видео инцидента опубликовал Коваленко на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как из подъехавшего к многоэтажному дому автомобиля выходят несколько человек. Один из них приближается к стоящему у подъезда Коваленко и бьет его по лицу. Завязывается драка, к которой подключаются и другие прибывшие на машине. Компания по очереди наносит удары по мужчине, в какой-то момент он падает на асфальт и теряет сознание, но вскоре приходит в себя.

На протяжении всего видео слышен голос Коваленко. «Толпой пришли на одного! Да, я русский!» — кричит он, обращаясь к Зелимхану. Перед началом видео вставлена надпись, объясняющая причину конфликта: «Зелимхан приехал спросить с меня за интервью, в котором я сказал, что он не является для меня авторитетом».

Телеканал «360» пообщался с чеченским блогером, развязавшим драку. По словам Зелимхана, в инциденте виноват Коваленко, нелестно высказавшийся о компании чеченского блогера. Он также назвал случившееся провокацией.

«У него уже была установлена камера, подготовлен оператор. Человек подготовился, спровоцировал, мы живые люди, у всех есть характер, ментальность. Никто его толпой не бил. Был обыкновенный мужской разговор. Он преподнес это так, что его толпой избили. У него выходки были нацистские. Сам пригласил нас в этот двор», — заявил Зелимхан.

Помощник Коваленко рассказал, в свою очередь, что конфликт между блогерами назрел давно, и предполагалось, что разговор между ними будет один на один. «Не знаю, что решили люди Зелимхана, но была драка. На видео заметно, что он не ожидал ударов, которые ему прилетали. Поэтому, наверное, и ушел в нокаут. Это не первый случай, когда происходят конфликты с участием этих ребят», — отметил менеджер пострадавшего Коваленко и рассказал, что блогер в порядке.

Полиция проводит проверку после инцидента.

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