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В Москве коронавирус обнаружили еще у 12 человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
За последние сутки в Москве коронавирус обнаружили еще у 12 человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, всего в России зарегистрировано 52 новых случая коронавируса, из них 12 — в Москве, 5 — в Подмосковье.
Таким образом, число зараженных новой инфекцией россиян увеличилось до 199.
В связи с распространением коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие среди всех регионов страны меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.
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