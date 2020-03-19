За последние сутки в Москве коронавирус обнаружили еще у 12 человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего в России зарегистрировано 52 новых случая коронавируса, из них 12 — в Москве, 5 — в Подмосковье.

Таким образом, число зараженных новой инфекцией россиян увеличилось до 199.

В связи с распространением коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие среди всех регионов страны меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

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