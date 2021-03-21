В Москве кот спас ребенка от голодной смерти

В Москве кот спас жизнь годовалой девочке, оказавшейся запертой в квартире рядом с умершей мамой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Незадолго до смерти 38-летняя мама ребенка предупредила близких, что планирует поехать на дачу. После этого она перестала выходить на связь. Родные решили, что женщина действительно уехала, однако через несколько дней ее мать попросила знакомых навестить ее загородный дом, а сама поехала в квартиру, где проживала москвичка.

У женщины не получилось открыть дверь, однако она услышала мяуканье кота, которого ее дочь всегда брала с собой в поездки на дачу. Это обстоятельство вызвало у нее подозрения, и она вызвала слесаря. Тот сразу почувствовал характерный запах и посоветовал вызвать врачей. Прибывшие специалисты обнаружили тело матери ребенка и уточнили, что смерть наступила около четырех дней назад. Ее дочь оказалась жива, ее доставили в реанимацию детской больницы в истощенном состоянии.

Соседи утверждают, что неоднократно видели молодую мать в нетрезвом виде. Причина смерти москвички устанавливается.

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