В Москве кремировали Валентину Легкоступову

В Москве в похоронном доме на Троекуровском кладбище состоялось прощание с певицей Валентиной Легкоступовой. Об этом в четверг, 20 августа, РИА Новости рассказала знакомая артистки Наталья Штурм.

«Валентину кремировали», — отметила она.

На похоронах также была дочь артистки Анетта Бриль и остальные родственники Легкоступовой. При этом семья высказалась против того, чтобы супруг скончавшейся Юрий Фирсов присутствовал на похоронах. По этой причине он не был на кладбище.

С артисткой простились телеведущий Андрей Малахов, бывший муж певицы Алексей Григорьев и композитор Ирина Грибулина.

Валентина Легкоступова, исполнительница хита «Ягода-малина», скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Ранее стало известно, что ее вместе с супругом Юрием Фирсовым поместили в наркологическую клинику. Незадолго до этого их обоих нашли в московской квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Артистке констатировали многочисленные травмы и синяки и экстренно прооперировали. Ее состояние было крайне тяжелым — она находилась в коме.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!