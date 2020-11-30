В Москве мальчик поиграл с братом и умер

В столице семилетний мальчик во время игры на детской площадке кинул палку в своего 10-летнего брата и случайно убил его. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале и делится кадрами произошедшего.

Сообщается, что несчастный случай произошел в районе Врачебного проезда в Москве. На видеозаписи запечатлены двое детей, которые предположительно повздорили, играя на площадке. Затем один из мальчиков, убегая от другого, взял палку и бросил в брата.

После этого старший из мальчиков схватился за голову и, шатаясь, упал на землю. Отмечается, что взрослые обратили внимание на происходящее только через несколько минут и вызвали на место врачей. Однако ко времени прибытия скорой помощи ребенок уже был в состоянии клинической смерти, а позже скончался.

По факту случившегося СКР проводит проверку, в том числе за какое время медики добрались до места трагедии, и во сколько взрослые вызвали скорую помощь умирающему ребенку.

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