В Москве машина сбила насмерть дочь бывшего министра энергетики Татарстана

На западе Москвы автомобиль BMW сбил 30-летнюю дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, в понедельник, 5 июля, горожанка проезжала на электросамокате по пешеходному переходу на Мосфильмовской улице. В момент столкновения с машиной на светофоре горел красный свет, запрещающий пешеходам двигаться по проезжей части.

В итоге от наезда автомобиля москвичка скончалась на месте. На машине не было номерных знаков, отметил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция начала выяснять обстоятельства произошедшего. По данному факту начата проверка.

Ильшат Фардиев с 2010-го по 2012 год занимал должность министра энергетики Татарстана. После этого он стал генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Его дочь была предпринимателем.

Ранее были названы самые «смертельные» дороги Москвы. В список опасных дорог попал Кутузовский проспект. Он занимает первые позиции на протяжении последних трех лет, и каждая третья смерть там происходит из-за перехода в неположенных местах.

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