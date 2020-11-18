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В Москве машина скорой помощи столкнулась с трактором и попала на видео
Кадр: @WildWildMoscow
В Москве на шоссе Энтузиастов произошло столкновение машины скорой помощи и трактора. Видео, на котором показаны последствия ДТП, опубликованы в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
На кадрах видно, что после столкновения ковш трактора пробил лобовое стекло машины скорой помощи. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-служу ГУ МВД России по Москве, пострадал один человек. По информации источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о фельдшере.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
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