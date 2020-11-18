В Москве машина скорой помощи столкнулась с трактором и попала на видео

На кадрах видно, что после столкновения ковш трактора пробил лобовое стекло машины скорой помощи. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-служу ГУ МВД России по Москве, пострадал один человек. По информации источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о фельдшере.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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