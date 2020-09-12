В Москве «Мерседес» устроил аварию и разлетелся на части

В Москве водитель «Мерседеса» не затормозил на светофоре и влетел в стоявшую на красном светофоре машину. Видео аварии публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как черный автомобиль на высокой скорости устроил аварию, протаранив другую легковушку, и сам разлетелся на части.

Инцидент произошел на улице Плещеева. У другого автомобиля отлетел багажник. В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе двое детей, все они в больнице, сообщает канал со ссылкой на источник в экстренных службах.

В сентябре сообщалось, что власти Москвы захотели снизить число смертельных аварий в городе до нуля. В пресс-службе дептранса рассказали, что по итогам 2019 года показатель смертности на дорогах Москвы был самым низким по стране (3,5 погибших на 100 тысяч человек). При этом еще десять лет назад это число было почти вдвое выше — 6,6.

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