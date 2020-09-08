В Москве минипиг Борис объелся наркотиков и выдал своих хозяев полиции

В Москве около жилого комплекса «Савеловский» минипиг по кличке Борис объелся наркотиков и тем самым выдал своих хозяев полиции. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, заводчице минипигов написала в мессенджере хозяйка Бориса и рассказала, что как только они вышли на улицу, животное отыскало и проглотило шесть таблеток экстази. По этой причине Бориса срочно отвезли к ветеринарам.

В клинике после сданных анализов выяснилось, что в крови минипига есть наркотики. Благодаря оперативным действиям медиков Бориса спасли.

При этом заводчица минипигов заподозрила хозяев животного и собралась в скором времени писать заявление в полицию. По ее мнению, Борис мог найти и съесть наркотики в квартире москвичей, так как она не раз замечала девушку в ненормальном состоянии.

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