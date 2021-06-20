В Москве мошенники обманули спортивного комментатора почти на 200 тысяч рублей

В Москве телефонные мошенники выманили у спортивного комментатора Григория Твалтвадзе почти 200 тысяч рублей. О произошедшем инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что злоумышленники воспользовались популярной схемой: представились сотрудниками банка и заявили о покушении на счет, призвав жертву продиктовать данные карт и коды из СМС.

Комментатор поверил и выполнил все продиктованные инструкции. Когда все его карточки обнулили, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и пытаются установить личности причастных к обману.

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