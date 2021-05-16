Вчера в 23:39
В Москве мотоцикл столкнулся с такси и перелетел через забор
Фото: Telegram-канал «Москва сейчас»
В Москве на проспекте Мира мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. После удара мотоцикл перелетел через забор и оказался на территории закрытой парковки. Об этом сообщает Telegram-канал LiveCorr.
По данным издания, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Telegram-канал «Москва сейчас» утверждает, что у байкера диагностировали сотрясение и подозревают перелом позвоночника.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина с зубилом напал на сигналившего ему водителя после ДТП. На своем KIA он въехал в микроавтобус, а затем стал угрожать его водителю расправой.
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