В Москве мотоциклист наехал на ограждение и упал с эстакады

В Даниловском районе Москвы мотоциклист выезжал на Третье транспортное кольцо, однако наехал на бетонное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На Большой Тульской улице, 19, мотоциклист, выезжая на ТТК, наехал на бетонное ограждение и упал с эстакады», – заявили в организации.

Отмечается, что пострадавший упал на территорию парковки. Его доставили в больницу с переломами.

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