В Москве мужчина пострадал от намеренного поджога

На севере Москвы неизвестные намеренно подожгли человека. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

По имеющимся данным, инцидент произошел на Зеленоградской улице, пострадавший мужчина получил сильный ожог спины. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию по данному факту.

Ранее водителя загоревшегося в Москве грузовика госпитализировали с ожогами.