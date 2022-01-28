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В Москве мужчина пытался убить жену кружкой после ссоры

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В Москве мужчина пытался убить жену кружкой после ссоры
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Нововсти

На западе Москвы 42-летний мужчина пытался убить жену кружкой после ссоры. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, в квартире на улице Артамонова между супругами произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине не менее трех ударов керамической кружкой в область головы. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сообщается, что подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что жена полицейского отказалась писать заявление на выстрелившего в нее мужа.

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