В Москве мужчина пытался убить жену кружкой после ссоры

На западе Москвы 42-летний мужчина пытался убить жену кружкой после ссоры. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, в квартире на улице Артамонова между супругами произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине не менее трех ударов керамической кружкой в область головы. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сообщается, что подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что жена полицейского отказалась писать заявление на выстрелившего в нее мужа.