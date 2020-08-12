В Москве мужчина украл сумку Versace из ЦУМа и попал на видео

В центре Москвы задержан подозреваемый в краже сумки известного бренда. Во время совершения преступления он попал на камеры видеонаблюдения. Запись опубликована на сайте МВД по Москве в среду, 12 августа.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в магазине Versace в ЦУМе. По данным правоохранителей, с заявлением в полицию обратился 28-летний сотрудник одного из магазинов на улице Петровке, обнаруживший пропажу. Задержанным оказался 34-летний приезжий. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что преступник использовал для кражи свою куртку, в которую незаметно завернул сумку.

«Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению», — указано в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине, берет в руки сумку и разглядывает ее. При этом злоумышленник не положил вещь на место, после чего вышел из магазина, не заплатив. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве неизвестный украл пуховики и куртки на 6,7 миллиона рублей со склада на востоке столицы. Заявление о краже поступило от директора фирмы. По данным полиции, вор отжал заднюю стенку складского помещения и проник внутрь. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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