В Москве мужчина устроил стрельбу из движущегося такси

В столице задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из движущегося автомобиля. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

Он объяснил, что в полицию поступили данные о стрельбе в районе 51-го километра МКАД. Все наряды, а также оперативные службы были оповещены о случившемся, в результате чего злоумышленника задержали.

«Им оказался 39-летний житель Московской области. Установлено, что данный гражданин, находясь в автомобиле такси, заснул на переднем сиденье. В процессе движения в результате резкого торможения он проснулся, стал нецензурно выражаться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и произвел выстрел в воздух, тем самым угрожая безопасности участников дорожного движения», — отметил Васенин.

Затем водитель такси остановился и высадил пассажира. Сотрудники полиции после задержания досмотрели жилье подозреваемого, где обнаружили травматический пистолет. Уточняется, что мужчина имел на него лицензию. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В ноябре 2019 года житель Москвы открыл стрельбу по водителям такси в центре города из-за пробок на дорогах. В то время, когда один из водителей стоял в пробке, к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал, чтобы тот немедленно уехал. Таксист объяснил, что не может проехать из-за затора, тогда подозреваемый ударил его и выстрелил из газового пистолета.

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