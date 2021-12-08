В Москве мужчина жестоко убил кошку возлюбленной

В Москве 36-летний мужчина жестоко убил домашнее животное своей 49-летней возлюбленной. Об этом сообщает «КП».

По словам женщины, в последнее время ее сожитель часто злоупотреблял спиртными напитками, из-за чего между ними систематически происходили ссоры. В один из вечеров москвичка решила выйти на улицу, чтобы пройтись и успокоиться после очередного скандала. Вернувшись через несколько часов, она зашла на кухню и обнаружила там своего партнера, который сидел весь в крови. Напротив него стоял металлический бак, в котором лежала мертвая кошка.

Женщина вызвала полицию. В отчете правоохранителей было указано, что при задержании злоумышленник не смог объяснить мотивов своего преступления. Позже во время допроса он все же сознался, что умышленно удерживал кошку под струей горячей воды, от чего она впоследствии умерла. На преступника завели уголовное дело за жестокое обращение с животными.

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