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В Москве мужчину ранили ножом из-за громкого поведения
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Мужчине вонзили нож в грудь в ходе конфликта двух компаний на Саянской улице в Москве. Как сообщается на сайте телеканала РЕН-ТВ, около десяти человек схлестнулись из-за громкого поведения. Среди них были и девушки.
Позднее участники стычки применили разбитые бутылки, палки и холодное оружие, один из них получил ранение. Мужчину пырнули ножом в грудную клетку. Уточняется, что пострадавший был доставлен в больницу.
Ранее мужчина попытался ограбить продуктовый магазин в Москве, угрожая ножом одной из сотрудниц торговой точки. Видео с камер наблюдения попало в сеть.