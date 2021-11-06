В Москве мужчину ранили ножом из-за громкого поведения

Мужчине вонзили нож в грудь в ходе конфликта двух компаний на Саянской улице в Москве. Как сообщается на сайте телеканала РЕН-ТВ, около десяти человек схлестнулись из-за громкого поведения. Среди них были и девушки.

Позднее участники стычки применили разбитые бутылки, палки и холодное оружие, один из них получил ранение. Мужчину пырнули ножом в грудную клетку. Уточняется, что пострадавший был доставлен в больницу.

Ранее мужчина попытался ограбить продуктовый магазин в Москве, угрожая ножом одной из сотрудниц торговой точки. Видео с камер наблюдения попало в сеть.