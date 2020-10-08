В Москве мужчину убило елью

В Новой Москве 57-летнего мужчину убило елью. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

По информации издания, рабочие спиливали дерево, чтобы проложить газовые трубы. Другие подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся.

В начале июня сообщалось, что в Москве пенсионерка попыталась подстричь деревья с балкона шестого этажа, но повисла и не смогла забраться обратно. 62-летнюю женщину спасли приехавшие на вызов сотрудники МЧС. Они сняли пенсионерку с балкона.

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