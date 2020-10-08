Сегодня в 13:27
В Москве мужчину убило елью
Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»
В Новой Москве 57-летнего мужчину убило елью. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.
По информации издания, рабочие спиливали дерево, чтобы проложить газовые трубы. Другие подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся.
В начале июня сообщалось, что в Москве пенсионерка попыталась подстричь деревья с балкона шестого этажа, но повисла и не смогла забраться обратно. 62-летнюю женщину спасли приехавшие на вызов сотрудники МЧС. Они сняли пенсионерку с балкона.
Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!