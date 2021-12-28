В Москве мужчину убило током в подъезде

На востоке Москвы мужчину убило током в подъезде. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, трагедия произошла на 1-й Владимирской улице. Житель дома пытался самостоятельно разобраться с проблемами в электрощитке и получил удар током, от которого скончался. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее на юго-западе столицы в многодетной семье во время игры с неисправной гирляндой шестилетнего ребенка ударило током.