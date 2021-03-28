В Москве мужчины подрались из-за драки своих сыновей

В Москве потасовка 10-летних детей переросла в драку с участием их родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчины пытались разнять своих детей, но в результате один из москвичей ударил другого. Затем он повалил и ребенка мужчины и нанес ему удары. Инцидент произошел на улице Яблочкова.

Известно, что пострадавшему мальчику понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали с ушибами мягких тканей головы, гематомами лба, правой конечности.

Нападавший же после драки забрал своего ребенка и уехал домой.

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